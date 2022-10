Hans Tenberg

Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meiner Profilseite! ich möchte mich (und meine Anlagestrategie) kurz vorstellen: Ich Handel derzeitig seit über 10 Jahren mit Wertpapieren. Angefangen habe ich mit eher konservativen Titeln, um diese dann später mit Hebelprodukten zu vermischen. Meine Vorgehensweise ist hauptsächlich auf Trends zu setzen, sowie bei günstigen Fundamentaldaten einzusteigen. Grundsätzlich bin ich langfristig orientiert. Dies zeigt sich auch bei meinem ältesten Titel (Dt. Telekom). In den letzten Jahren hat sich meine Strategie insofern verfestigt, als das ich einerseits auf langfristige Anlagenziele mit dem Vorhaben ein passives Einkommen zu erwirtschaften setze und gleichzeitig den Wertzuwachs über spekulative Anlageformen anstrebe, welcher dann wieder regelmäßig reduziert wird und in den langfristigen Bereich fließt. Meine Strategie hat in den letzten Jahren vor allem in schlechten Börsenjahren gut funktioniert und dort regelmäßig den Markt geschlagen. Bei allen Anlagen gehe ich nach der alten Börsenweisheit vor - investiere nur in Produkte, die du kennst (und beschreiben kannst). Vor kurzem habe ich mich jetzt entschieden meine Strategie (sofern möglich) bei wikifolio nachzubilden. Dabei habe ich den konservativen und den spekulativen Anteil meiner Anlagestrategie aber in zwei einzelne wikifolios gesplittet. Zusätzlich dazu habe ich mit einer "Casinostrategie" mein Dachwikifolio eingerichtet. Dieses basiert auf festen Regeln. Zusammenfassung: - über 10 Jahre Trading Erfahrung in allen Risikoklassen Verschiedene Strategien: - Konservativer Teil: Passives Einkommen, Dividendentitel, BlueChips - Spekulativer Teil: Crypto, Hebelzertifikate, Daytrading, Trends ++ DISCLAIMER ++ Der Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren ist stets mit hohen Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Die im wikifolio beschriebenen Ziele bzw. Kommentare und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Sie entsprechend lediglich der persönlichen Meinung des Erstellers. Frühere Wertentwicklungen, Analysen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. ++ keine Anlageberatung ++ mehr anzeigen

