CRYPTO AND POLITIC LONG RISKINV

Dieses wikifolio ist hochvolatil und spekulativ angelegt. Allerdings mit langfristigem Anlagezeitraum. Es sollen möglichst 40% des Anlagewertes in Crypto (über ETFs) angelegt werden. Weitere 40-50% werden in chancenorientierte ETF sowie Einzeltitel angelegt. Bei der Auswahl der Einzeltitel wird auf eine niedrige Bewertung und/oder die Chance von politischen Entscheidungen zu profitieren geachtet (z.B. Umweltschutz, Legalisierung Cannabis, etc.). Dabei kommen auch sehr spekulative Einzeltitel in Frage. Der verbleibende Betrag kann in Hebelprodukte angelegt werden. Nach (politischen) Entscheidungen oder bedeutenden globalen Ereignissen erfolgt eine regelmäßige Anpassung. ++ DISCLAIMER ++ Der Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren ist stets mit hohen Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Die im wikifolio beschriebenen Ziele bzw. Kommentare und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Sie entsprechend lediglich der persönlichen Meinung des Erstellers. Frühere Wertentwicklungen, Analysen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. ++ keine Anlageberatung ++