Hauptstadtpaule

Ich besitze seit über 20 Jahren Erfahrung am Markt durch verschiedene Börsenspiele, Privat-Handel mit Derivaten und Aktien. Es macht mir Spaß zu sehen wie sich jeder Kauf oder jede Wette entwickelt. Die Teilnahme mit einem Portfolio bei Marketocracy hat in 8 Jahren rund 600% Gewinn und einige Rankingeinträge in den Top 100 gebracht. In dieser Zeit habe ich vorrangig amerikanischen Aktien aus den Bereichen Rohstoffe, Gesundheit und Konsumgüter gehandelt. Ich verwende täglich ca. 30 Minuten für einen Marktüberblick und am Wochenende mehrere Stunden für die Informations-Sammlung, um meine Ideen bewerten zu können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre