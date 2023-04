Unterbewertete (besserer KGV als für die jeweilige Branche üblich) und gut handelbare Aktienwerte aus allen Themengebieten. Die Unternehmen sollen auch in turbulenten Zeiten Stärke bewiesen haben. Es werden keine Aktien aus Staaten in denen die Menschenrechte mißachtet werden erworben (Indikator "Persönliche Freiheit" Legatum Institute London über 55 Punkte) . Es wird eine Haltedauer von mindestens 1 Jahr angestrebt. Bei erreichen von etwa 20% Gewinn oder Verlust kann auf einen anderen Wert gewechselt werden. Um auf Ereignisse mit negativen Auswirkungen auf dem gesamten Aktienmarkt kurzfristig zu reagieren, kann das Portfolio mit Put-Optionen abgesichert werden. Ziel ist es den S&P 500 und den MSCI-World in der Performance zu schlagen. Es werden alle öffentlich zugängliche Informationsquellen genutzt.