- studierter Volkswirt (M.Sc. in Economics) - seit 2018 an der Börse aktiv für privaten Trading Account - Data Scientist mit Hintergrundwissen in Statistik, dynamischer Optimierung, AI Algorithmen - Total Return Ansatz: positive Renditen in jeder Marktlage, Ausnutzung aller Investmentbereiche / aller Arten von Finanzinstrumenten mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre