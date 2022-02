Inflation Winner Total Return

Handelsidee

Wir gehen folgender Investment Strategie nach:

- Mischung aus Warren Buffet Value Investment und Stanley Druckenmiller Total Return Ansatz

- Makro Market Timing: Erwartungen über die makroöknomische Marktlage der nächsten Jahre bestimmen die Unternehmensauswahl

- Grundhypothese: die nächsten Jahre werden von Stagflation geprägt sein mit mittleren bis hohen Inflationsraten und stagnierenden Wachstumsraten

- eine stagflationäre Entwicklung würde bedeuten volatile und seitwärts-laufende Aktienkurse, reale Kursverluste beim MSCI World und insbesondere beim Nasdaq 100 Index

- somit wäre simples Buy-And-Hold Investieren in Index-ETFs nicht sinnvoll

- wir investieren in potentielle Gewinner einer Stagflations-Periode und versuchen von hohen Inflationsraten zu profitieren

- darum der Name "Inflation Winner"

- hierbei legen wir unser Augenmerk auf gesunde Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten (Value-Ansatz) die wir über einen längeren Zeitraum halten wollen

- gleichzeitig sichern wir uns ab gegen übermäßige Schwankungen nach Unten indem wir Put Optionsscheine auf solche Aktien kaufen, die wir für stark überbewertet halten, die aber in ähnlichen Märkten agieren wie unsere Long-Positionen (Total Return Ansatz)

- das Investment-Ziel ist ein durchschnittliche REALE Rendite höher als der SnP 500 Referenz-Index bei gleichzeitig geringer Volatilität

- wir investieren grundsätzlich in alle Anlageklassen aber hauptsächlich in Aktien und in geringem Maße in sogenannte „gehebelte Produkte“ zur Absicherung (Put Optionsscheine unter anderem) mehr anzeigen