Ich interessiere mich schon seit Jahren sehr für die Börse und die gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Entwicklungen die sich hier widerspiegeln. Jedoch war ich wie viele Menschen zunächst unsicher wie man am besten anfängt ohne direkt sein eingesetztes Kapital zu "verzocken" . Dementsprechend begann ich mich in dass Thema einzulesen und dankenswerter weiße könnten mir einige Familienmitglieder wertvolle Hinweise geben um mein erstes Depot zu strukturieren. Seitdem habe ich versucht mich kontinuierlich weiter zu bilden und neue Erfahrungen in meine Anlage-Entscheidungen einfließen zu lassen. Mit Daytrading und vergleichbaren Systemen habe ich in der Vergangenheit meist Abstand genommen, ich fühle mich weitaus wohler beim langfristigen Anlegen. Da der Markt in den vergangenen Monaten sicher derart turbulent verhalten halt, halte ich eine strukturierte, und ausgeglichenen Herangehensweise für wichtiger als je zuvor. Meine Erfahrungen möchte ich in meine Wikifolios einfließen lassen ohne dabei absurde Experimente auszutesten. Ich halte es für den wichtigsten Aspekte des Börsenspiels die eigenen unvermeidbaren Fehler anzuerkennen und aus ihnen zu lernen damit sich ein langfristig stabiler Erfolg einstellt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre