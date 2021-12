Metaverse Mixed

Handelsidee

Seit der Namensänderung von Facebook ist der Begriff "Metaverse" in aller Munde. Allerdings beschränkt sich das Konzept nicht auf dieses Unternehmen, nicht einmal auf eine einzelne Branche. Möglicherweise stehen wir kurz vor dem Beginn einer Revolution, die sogar die Bedeutung des Internets übertrifft. Eine engere Verbindung, von Bildung, Arbeit, Gestaltung, Konsum und Unterhaltung, als sie das Internet heute bieten kann. Man erinnere sich an die Einfachheit des World-Wide-Web in den 1990er Jahren. Genauso, wie sich die rein textbasierten Websites von damals zu einem komplexen, mit Informationen und Content gefüllten digitalen Universum entwickelt haben, könnte sich auch das Metaverse von seinen bescheidenen Anfängen aus zu einem gewaltigen transformativen Faktor entwickeln.

Die Frage ist welche Unternehmen von heute auf diesem neuen Spielfeld erfolgreich sein werden und welche neuen Player den Markt überraschen. Ich möchte in diesem Portfolio versuchen, die wie ich finde, großen Chancen des Metaverse zu adressieren, ohne dabei die Risiken, die ein solches Experiment mit sich bringt zu vernachlässigen.

Um an diesem Markt zu partizipieren, sollen Aktien die primäre Assetklasse bilden. Die Auswahl erfolgt auf Grund meiner persönlichen Einschätzung der Innovationskraft des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Konzept „Metaverse“, auf Basis von Standartkennzahlen, fundamentaler Daten, der aktuellen Nachrichtenlage und in Einzelfällen auch der technischen Analyse.

Ein Mix aus Unternehmen verschiedener Größe soll das Depot diversifizieren und die Volatilität begrenzen.

