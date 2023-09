LasloBrumund

Ich manage mein privates Portfolio seit 7 Jahren und habe seitdem eine immer stärkere Leidenschaft für die Finanzmärkte entwickelt. In der Zwischenzeit habe mit vielen Investitionen zweistellige Renditen erzielt und in diesem Jahr die erste Einzelposition ohne Hebelprodukte verdoppeln können. Begonnen habe ich mit dem Trading aus Interesse an Vermögensmanagement und dem makroökonomischen Wirtschaftsgeschehen. Generell stehen bei mir immer die Fragen nach der fairen Bewertung eines Unternehmens sowie der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung unserer Welt im Vordergrund. In der Zwischenzeit hatte ich die Gelegenheit Einblicke in die Unternehmensberatung sowie in das professionelle Vermögensmanagement zu gewinnen. In mein Portfoliomanagement fließen somit profunde Erfahrung an den Kapitalmärkten und professionelle sowie akademische Ansätze der Vermögensverwaltung ein. Das Wikifolio führe ich wie einen Investmentfonds unter Einsatz systematischer Prinzipien. Ich werde viele Stunden pro Monat an der Umsetzung der Handelsidee arbeiten. Allein schon, weil es mir Freude bereitet und ich das für mein privates Portfoliomanagement ohnehin tue. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre