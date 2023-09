Ascendance by Brumund Advisory Growth | Long Only | Rebalancing Portfolio Ascendance investiert in aufsteigende Unternehmen wesentlicher Zukunftsbranchen. Die Aktien dieser ausgewählten Unternehmen werden im Zeitraum ihres exponentiellen Wachstums gehalten. Der Einstieg erfolgt nachdem sich das Geschäftsmodell am Markt bewährt hat. Der Ausstieg erfolgt mit dem Erreichen extremer Marktkapitalisierung. Portfoliozusammensetzung Kern des Portfolios bildet eine Komposition von 5 bis 20 Aktientiteln aus Nordamerika, Europa und Australien. Die Aktienquote beträgt zwischen 50% und 100%. Die Investitionsreserve wird in einem Korb aus Liquidität, Fixed Income, Index-ETFs und Commodities gehalten. Ein ausgeglichenes Verhältnis wird hierbei angestrebt. Die Quote der Investitionsreserve beträgt zwischen 0% und 50%. Gehebelte Produkte und Leerverkäufe werden nicht eingesetzt. Risikomanagement Die Risikosteuerung erfolgt durch ein Rebalancing, das alle 4-12 Wochen stattfindet. Den Einzeltiteln wird hierbei einer der Strategien aus "untergewichten, gleichgewichten und übergewichten" zugeordnet. Die Auswahl der Aktien sowie der Zustände erfolgt gemäß der individuellen Bewertung des Unternehmens. Die Bewertung erfolgt im wesentlichen nach fundamentalen Gesichtspunkten und greift auf die Quartals- und Jahresberichte der betroffenen Unternehmen zurück. Die Aktienquote, Portfoliozusammensetzung sowie das Gleichgewicht in der Investitionsreserve sind ebenfalls Teil des Rebalancings.