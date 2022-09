Das investieren und studieren von Aktien habe ich mit 16 angefangen und bin bis heute ein massiver Fan von Benjamin Grahams Büchern, auch wenn ich einige Ansätze nicht mehr Zeitgemäß finde. Deswegen werde ich die Grundideen immer beibehalten aber oftmals neuere und moderne Ansätze mit in die Analyse einfließen lassen. Ich selbst bin derzeitig selbstständig und arbeite auch im finanziellen Bereich, weshalb ich bestens in der Branche verwurzelt bin. Ich habe mehrere Portfolios die alle ein eigenes Ziel verfolgen und ich werde Stück für Stück meine anderen auch auf Wikifolio stellen. Grundsätzlich werden alle Instrumente des investieren genutzt, je nach Portfolio oder auch Situation muss man natürlich individuell anpassen und den Nutzen auswiegen. Am liebsten schaue ich nach asymmetrischen Risiko, bei dem das Ertragspotential massiv ist, solche Situationen sind aber natürlich schwierig zu finden. Meiner Meinung nach ist der Markt niemals vollkommen rational, weshalb auch hier Ertragspotential zu finden ist. Ansätze werden also verfolgt von Valute-Investing, Growth-Investing als auch zu Derivaten und Optionen, je nach dem welches Portfolio als auch welche Situation zu erwarten ist. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre