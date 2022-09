Dividend-Income

Ich selbst bin selbstständig und habe deswegen monatlich schwankende Einnahmen. Um eine gewisse Kontinuität und auch Sicherheit zu erzeugen möchte ich ein Portfolio für den stetigen und sicheren Cash-Flow erstellen. Es werden sowohl Unternehmen in Betracht gezogen die derzeitig hohe Renditen abwerfen, als auch welche, die durch Wachstumsaussichten attraktive Möglichkeiten haben später einmal hohe Dividenden abzuwerfen. Eine Diversifikation ist vorhanden, es gibt aber definitiv ein Klumpenrisiko mit deutschen Unternehmen, schaut man sich diese aber genauer an, haben sie auch viele Geschäfte im Ausland, weshalb es nur eine formale Übergewichtung geben sollte. Dazu geht meine These davon aus, dass gerade durch die verschiedensten Krisen und internationalen Konflikte, die tendenziell laut meiner These zunehmen werden, gerade Dividendentitel deutlich attraktiver werden. Dazu werden hauptsächlich Titel in Betracht bezogen die sehr grundlegend sind und auch bei sinkender Konsumentennachfrage noch genügend Nachfrage erhalten und durch ihre Eigenschaften ein eigener Inflationsschutz sind. Dies geschieht durch die Preismacht, die diese Unternehmen haben. Ziel ist das langfristig eine Dividendenrendite von 6% erzielt wird. Dies kann aber nicht von Anfang an erreicht werden! Am Anfang gibt es eine Ziel-Dividendenrendite von 4,85%, welche auf 6% durch Dividendenwachstum gesteigert werden soll. Diese 6% sollten langfristig auch nach Inflation beibehalten werden. Kurzfristig kann es zu Unterschieden kommen. Das Portfolio hat also den stetigen Cash-Flow im Blick und nicht maximale Rendite! Dividendenwachstum kann die Rendite 2-stellig werden lassen! Die Erträge werde ich Formal weiter investieren auch wenn ich sie in der Realität eher auszahlen würde.