Global News and Trends

In diesem Wikifolio werden aktuelle Nachrichten und Trends aus der ganzen Welt analysiert und in Handelsentscheidungen umgesetzt. Dabei werden sowohl Aktien als auch Hebelprodukte eingesetzt, um von kurz- und mittelfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, durch gezielte Investitionen in Unternehmen, Rohstoffe und Märkte, die von aktuellen Nachrichten und Trends betroffen sind, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Risikomanagement gelegt, um das Kapital der Anleger zu schützen.