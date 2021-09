Felix Abicht

Ich investiere seit über 10 Jahren privat in Aktien. Da ich bei keinem der Bankberater die ich bisher kennengelernt habe, dass Gefühl hatte, dass er meine persönlichen Intressen wirklich verstehen oder vertreten wollte und konnte tu ich dies nun ausschließlich in Eigenregie. Vor 4 Jahren habe ich das Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Leverman gelesen. Darin haben mich vor allem 2 Dinge überzeugt: 1. Ihr für jeden verständliches Bewertungsprinzip für Aktien. 2. Die Erläuterung warum ein konsequentes Befolgen eines vorher aufgestellten Handlungsprinzip der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Ich habe mein privates Portfolio auf das "Levermann-Prinzip" umgestellt und damit in den letzten 4 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. Vor allem weil die entsprechende Punkte-Bewertung mich immer wieder dazu gezwungen hat Aktien mit Verlust zu verkaufen bevor eine meist noch schlechtere Performance eingetreten ist. Kapital wird so immer optimal für aussichtsreichere Investitionen frei. Damit verbessert sich letztendlich die durchschnittliche Gesamtperformance erheblich. Sowohl die Zertifikate der wikifolio's als auch die in meinen wikifolio's gelisteten Aktien werden von mir auch in einem privaten Depot gehandelt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre