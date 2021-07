Kevin Rotzoll

Sehr geehrte Damen und Herren, mittlerweile bin ich zirka 10 Jahre im Wertpapierhandel aktiv. Hierbei habe ich unterschiedlichste Assetklassen im Portfolio gehandelt. Der Name Limits soll darauf hinweisen, dass es meiner Meinung nach nicht erfolgreich ist, immer ohne Limit zu spielen. Damit ist gemeint, dass man selbst bei einer 99prozentigen Wahrscheinlichkeit 99 mal sein Geld verdoppeln und dann bei 1ner Anlage alles verlieren kann. Und solche Investments möchte ich nicht betreiben. Risiken und die daraus entstehenden Chancen sind notwendig, aber nicht auf Kosten von allem. Somit würde ich einen Pokerspieler, der sein Hab-und-Gut (Haus, Auto, etc.) bei einem Ass-Vierling setzt, nicht unterstützen, weil es theoretisch immer noch ein besseres Blatt gibt. Somit sind besonders Limitorders bei mir ein wichtiges Thema. (Ja, der Name verrät es auch) Jede Aktienanlage in Einzeltitel versuche ich mit Stop-Loss abzusichern. Ein Großteil der gekauften Aktien-Einzeltitel werden ebenfalls mit einer Limitorder belegt werden, wenn ich ein konkretes Kurspotenzial und somit eine Vorstellung von dem zu erreichenden Kurs habe. Vielen Dank an alle Leser. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre