Anlageklassen offensiv managen

Handelsidee

Sehr geehrte Damen und Herren,



dieses Portfolio strebt die Streuung über unterschliedliche Anlageklassen (Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien) an. Die Umsetzung erfolgt über die Investition in Einzeltitel und Fonds (auch ETFs). Auch Hebelprodukte können genutzt werden. Diese werden vorzugsweise zu Absicherungszwecken genutzt.



Je nach Marktsituation werden die einzelnen Quoten der Assetklassen angepasst. Es wird eine hohe Aktienquote von angestrebt. Andere Assetklassen werden genutzt, um zu versuchen, Schwankungen zu reduzieren oder um in Marktphasen von weniger bzw. keiner Aktienperformance eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Der Rentenanteil wird wenn möglich über Renten- und Mischfonds abgebildet. Der Anteil sollte je nach Marktsituation ebenfalls angepasst werden. In positiver Aktienmarktphase, wird es beabsichtigt diesen Rentenanteil unterzugewichten.



Die Entscheidungfindung bei den Anlagen ist sehr flexibel und kann variieren. So kann ein Titel kurzfristig gekauft werden, weil die Charttechnik eine interessante Einstiegssituation aufzeigt. Es kann aber genauso auch ein fundamental gut aufgestelltes Unternehmen als langfristiges Investment gekauft werden.



Geplant ist es die Einzelaktien mit Limits zu versehen, wie es in der Beschreibung in meinem Traderprofil formuliert ist.



Vielen Dank für Ihr Interesse. mehr anzeigen