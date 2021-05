Mein Name ist Matthias Hinterberger. Ich beschäftige mich seit meiner Jugend aus Eigeninteresse mit Aktien und den Finanzmärkten im Generellen. Im Zuge meines Wirtschaftsstudiums habe ich mich auf den Bereich "Asset Management" spezialisiert und bei meiner (mit "Sehr Gut" beurteilten) Diplomarbeit mich mit dem Erstellen von Anlagestrategien befasst. Nach meinem erfolgreichen Studienabschluss war ich ca. 7,5 Jahre auch einer Bank tätig. Nun (mit 32 Jahren) habe ich mich entschlossen neue Herausforderungen anzugehen. Unter Anderem gründe ich gemeinsam mit einem Geschäftspartner gerade eine GmbH welche sich ebenfalls mit der Veranlagung in Wertpapiere beschäftigt. Für all jene, die in meinen Veranlagungsideen gefallen finden möchte ich hier mehrere wikifolios betreiben. Meine Strategien: Ich sehe mich als langfristigen Investoren. Mit dem Kauf von Aktien beteilige ich mich am Erfolg eines Unternehmens. Daher werden die Unternehmen immer erst nach sorgfältiger eigener Recherche ausgewählt. Meine Informationen beziehe ich sowohl aus den Geschäftsberichten der Unternehmen als auch von div. Finanzseiten im Internet. Wenn ich einzelne Branchen oder Länder für besonders aussichtsreich erachte, hier die einzelnen Unternehmen aber nur schwer detailliert beurteilen kann, investiere ich in diese über ETFs. Fundamentalanalyse steht bei mir aufgrund der langfristigen Orientierung an erster Stelle. Ebenso halte ich viel auf die Sentimentanalyse, wodurch ich mir erhoffe Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen. Die Charttechnik nutze ich nur vereinzelt als Unterstützung. Welche Anlagestrategie ich genau umsetze soll in den einzelnen wikifolios beschrieben werden. Bzw. werde ich mich auch bemühen, meine Käufe und Verkäufe sowie meine Einschätzung zum Gesamtmarkt stets nachvollziehbar zu kommentieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre