Dominik Völker

Nach dem Studium und der Promotion in Mathematik / Statistik habe ich in unterschiedlichsten Funktionen bei Erst- und Rückversicherern viel Erfahrung im Quantitativen Bereich sammeln können. Meine ersten Erfahrungen an der Börse musste ich teuer bezahlen. Mir ging es dabei wie vielen Anderen, und ich habe mich durch "Fear and Greed" leiten lassen. Um diesen emotionalen Faktor auszuschalten habe ich mich entschlossen einen Trading Bot zu programmieren, der mir die Entscheidungsfindung abnimmt. Nach viel Programmieren und noch mehr Backtesting bin ich zu der Meinung gekommen, dass Indikatoren, die aus dem Umfeld der Optionsdaten kommen, i.d.R. gute Vorhersagen für das Marktumfeld der US Indizes erlauben. Regelbasierte Strategien, die auf diesen Daten beruhen, will ich über Wikifolios mit euch teilen. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, insbesondere Hebelprodukte, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Underlyings halten, jederzeit auflösen oder aber auch in einer andern Richtung investiert sein kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre