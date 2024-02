Trading with option signals

Grundlage für die Handelsentscheidungen in diesem Wikifolio sind im wesentlichen Kennzahlen, die u.a. aus Optionsdaten, Volatilitätskennzahlen und VIX Futures abgeleitet werden. Die Entscheidungen für Ein- und Ausstiege werden dabei i.d.R. mittels fixen Regeln getroffen. Je nach Signallage kommen dabei i.d.R. Trades mit Underlyings in den US Indizes, Gold oder VIX Futures in Betracht. Die Umsetzung dieser Trades erfolgt üblicherweise mittels Hebelprodukten oder aber ETF's. Es kann dabei sowohl long als auch schon in die Underlyings investiert werden.