Niklas Köngeter

Erfahrung mit Aktien und Fonds seit 2018. Seit Mitte 2018 Anwendung künstlicher Intelligenz auf den Aktienhandel. Meine Motivation: “Alle für die Bewertung einer Aktie notwendigen Informationen sind im aktuellen Aktienkurs bereits enthalten”. Die Schwierigkeit, daraus eine Prognose für die zukünftige Kursentwicklung abzuleiten besteht darin, statistisch relevante Muster und deren Bedeutung zu erkennen. Wie in vielen spezialisierten Themenfeldern hat die “künstliche Intelligenz” auch in der Mustererkennung rasante Fortschritte gemacht und Einzug in unser tägliches Leben gehalten. Fasziniert von den Möglichkeiten dieser Technologie haben ich 2018 damit begonnen, Aktienkursentwicklungen zu prognostizieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre