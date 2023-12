Mit diesem Wikifolio sollen in Prognosen selbstlernender Algorithmen für die Kauf- und Verkaufsentscheidungen herangezogen werden. Es ist beabsichtigt, diese Verfahren mit technischen Parametern wie zum Beispiel Kursdaten, Handelsvolumen oder Fundamentaldaten zu trainieren, um kurzfristige Prognosen zu erstellen. Der Anlagehorizont soll also überwiegend kurzfristig sein. Der Ansatz soll versuchen Risiken zu minimieren und sich daher im Wesentlichen auf Aktien beschränken. In Ausnahmefällen, wie z.B. noch nicht in den technischen Parametern erkennbare schlechte Nachrichten am Wochenende, behalten wir und uns vor, einen Aktienkauf nicht auszuführen oder eine Position zu verkaufen.