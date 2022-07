Reinhacker

Mein Interesse am Geldverdienen war schon als Kind überdurchschnittlich ausgeprägt und so war mein Sprung an die Börse nur eine Frage der Zeit. Heute ist mein übergeordnetes Ziel, mein Kapital zu vermehren um sowohl meinen Lebensunterhalt aus einem passiven Einkommen bestreiten zu können als auch meine Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Seit 2013 bin ich regelmäßig an der Börse aktiv und habe über die Jahre einiges an Erfahrung gesammelt. Mittlerweile handle ich eine große Bandbreite an Produkten, von Aktien über Fonds und ETFs bis hin zu verschiedenen Hebelprodukten wie Optionsscheine, Faktor- und Knock-out Zertifikate an verschiedenen Börsen im In- und Ausland. Mit der Zeit habe ich mich an verschiedenen Strategien ausprobiert - darunter klassische ETF-Sparpläne, vermeintlich sichere Langzeitinvestments, Dividendenstrategien und aktives Daytrading. Auch an den Kryptobörsen war ich bereits früh Unterwegs und habe den ein oder anderen Glücksgriff mitgenommen. Heute setze ich auf einen Mix aus verschiedenen Produkten und Anlagestrategien, gehe dabei aber durchaus auch mal ein höheres Risiko ein um eine Chance zu ergreifen, wenn ich sie sehe. Mein Fokus liegt dabei auf einem Mix aus Investments in potenziell langfristige Wachstumsmärkte und kurzfristig interessante Chancen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre