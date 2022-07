Zukunftssicher - Cybersecurity

Kein Unternehmen kommt heute mehr ohne Cybersecurity aus. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitswelt gewinnt auch das Thema Informationssicherheit zunehmend an Bedeutung. Aus meiner Sicht als Cybersecurity-Experte ist dies ein Zukunftsmarkt mit enormem Wachstumspotenzial! Aus diesem Grund möchte ich mich in diesem wikifolio auf verschiedene Unternehmen mit Cybersecurity-Bezug fokussieren, egal ob Hersteller von Hardware, Entwickler von Software oder Dienstleister wie z. B. IT-Beratungen. Durch meinen regulären Job, so möchte ich behaupten, habe ich einen gutes Gespür für den Cybersecurity-Markt und wertvolle Einblicke, die es mir erlauben, schnell auf Änderungen im Markt zu reagieren und das Portfolio anhand meiner Beobachtungen stetig anzupassen und weiterzuentwickeln. Natürlich spielen insbesondere große Player aus Nordamerika eine bedeutende Rolle in dieser Branche, dennoch möchte ich den Blick auch auf Unternehmen aus anderen Regionen werfen, sofern mir dies sinnvoll erscheint. Ein regionales Klumpenrisiko ist aufgrund der großen Anzahl an Big Playern im nordamerikanischen Markt jedoch nicht auszuschließen.