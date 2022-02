Marco Borst

Über meine Person: Ich kann eine über 20 jährige Anlage-/Trading-Erfahrung vorweisen. Da niemand perfekt ist und man sich immer noch verbessern kann, bin ich stets bestrebt meine Analysemethoden und mein Handelssystem durch eine regelmäßige Erfolgskontrolle und Selbstreflektion zu optimieren. Meine Philosophie: "Ein gutes Investment bzw. ein guter Trade bedarf einer gründlichen Recherche- und Analysearbeit, gutes Timing und ein gesundes Maß an Intuition." Von mir betreute und investierbare Wikifolios/Dachwikifolios: NAHRUNG ENERGIE KOMMUNIKATION PLUS (Wikifolio der Woche: 09. Juli 2015) SITUATION-TRADING-STRATEGY EURO DIVIDENDE AKTIV PLUS MISSION IMPOSSIBLE Geschlossene Wikifolios: SITUATION-TRADING-STRATEGY-RISK Ich habe das wikifolio geschlossen und die Handelsidee verworfen. Hier wollte ich einen neuen Tradingansatz mit Hebelprodukten ausprobieren und habe das wikifolio leider etwas zu früh veröffentlicht. Bei den letzten Trades habe ich dann das wikifolio völlig zerschossen. Es war nicht investierbar, d. h. Anlegergelder waren zu keiner Zeit in Gefahr. Daher bitte hier nicht zu viel hineininterpretieren. Offenlegung gemäß §85 WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte. Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Analyse im Besitz von in der Analyse erwähnten Finanzinstrumenten ist und weist auf den bestehenden Interessenkonflikt hin. Weiterhin spiegelt der Inhalt des Beitrags die persönliche Meinung des Autors wieder. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Letzte Aktualisierung: 04.08.2020. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Forschungsteilnehmer