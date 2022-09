Dominik Müller

Ich bin seit über 20 Jahren als Vermögensverwalter in einer Bank tätig und seit meiner Ausbildung 1999 auch immer selbst in Wertpapieren investiert. Nach vielen Versuchen diverser Handelsansätze mit mal besseren und schlechteren Erfolgen, habe ich mich auf die erfolgreicheren Strategien festgelegt und versuche, diese möglichst emotionslos durchzuführen. Emotionen auszuschalten ist v.a. bei Hebelpapieren entscheidend. Die aktuelle Marktlage ist sicher herausfordernd, jedoch soll durch die Strategie mit den Hebelpapieren auch in "Bärenmarktphasen" das Gesamtdepot deutlich besser als der Markt abschneiden, im besten Fall sogar positiv verlaufen. Ich beobachte die Märkte und somit auch die Strategien mehrere Stunden am Tag. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre