Indiv. Fondsstrategie

Mit Hilfe von Chartanalyse soll identifiziert werden, ob der entsprechende Aktienmarkt sich in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. In einem identifizierten Aufwärtstrend des jeweiligen Marktes wird in der Regel das entsprechende Kapital voll investiert sein. In einem identifiziertem Abwärtstrend wird er des jeweiligen Marktes soll das entsprechende Instrument verkauft werden. Um von den niedrigeren Kursen zu profitieren zu können, soll die freigewordene Liquidität in Teilschritten investiert werden. Dadurch soll eine merkliche Outperformance gegenüber dem ständigen investiert sein erzielt werden. Es soll hauptsächlich in Fonds (ETC/ETF etc.) investiert werden, die einen größeren Korb von Aktien abbilden. Die Investmentdauer kann von kurz- bis langfristig reichen, je nach Länge einer Trendphase.