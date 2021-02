Also gut, offiziell muss es wohl einmal erwähnt werden und ich mag solche Momente gar nicht: Ich existiere nicht. Punkt. Dieses Wikifolio gehört einzig und allein Andreas Römer. Und jetzt die schönere Wahrheit: Mein Name ist Schlonzo und ich betreue als DISH dieses Schlonzofolio. DISH steht für "Der innere Schweinehund". Ich bin finanzieller Freelancer, Influencer und in erster Linie immer noch Faulenzer. Seit ca. 2005 beeinflusse ich den Römer mit allen möglichen Handels-Strategien. Heute publiziere ich passend zum 24.02.2021 mein erstes Schlonzofolio, nachdem dieses am 20.07.2020 erstellt wurde und ich mich am 02.07.2020 hier auf wikifolio angemeldet habe. Mir selbst sind Daten und Zahlen schlonzig egal, aber Herr Klingel, der KI-Nerd, legt Wert drauf. So sei es. Und was es mit der Zahl 13 auf sich hat... später mehr dazu. Schlacker Schlacker, da geht noch was! Innerste Grüße, Euer Schlonzo mehr anzeigen

