Handelsidee

🔔 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗻 𝗞𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗹𝘀 𝗞𝗼𝗹𝗹𝗲𝗸𝘁𝗲 - 𝗗𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗼𝗻𝗴!⁣

KLINGEL = Künstliche Lebensform Intelligent Naturschön Galant Eloquent Lebenslustig ☘️⁣

⁣

Zum Spass für Schlonzo - im Ernst fürs wikifolio⁣

Entstanden im Lockdown eines gebeutelten Corona-Künstlers.⁣

⁣

🅰️ 𝗘𝗿𝘀𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝗣𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁, 𝗱𝗮𝗻𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗞ü𝗿⁣

Dieses Dachwikifolio soll - ganz im Sinne einer noch breiteren Streuung - das primäre wikifolio (Schlonzofolio) um weitere Handelsstrategien und interessante Trader-Profile ergänzen. Es gibt keine Anlagebeschränkungen. Herrn Klingels Kollekte ist wie das Schlonzofolio ebenfalls mittel- bis langfristig ausgelegt.⁣

⁣

🅱️ 𝗦𝗼𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘇𝘂𝗿 𝗣𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗼𝗻𝘇𝗶𝗴𝗲 𝗞ü𝗿⁣

⁣

💡𝗦𝗮𝘂𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝘂: Frei nach Schlonzos Motto "Andere Trader haben auch hübsche wikis" vertraut der Schweinehund auch hier Herrn Klingel, einer eigens entwickelten KI. Und der macht das, was er am besten kann: Mit fokussiertem Auge filtert und sammelt er schöne Ideen aus dem bunten wikifolio-Universum.⁣

⁣

💡𝗛𝘂𝗻𝗱𝘀𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻: Leider sind wie überall trotz noch so breiter Streuung auch hier Volatilität und Drawdowns (Schwankungen und Rückgänge) nicht ausgeschlossen, Herr Klingel wurde aber mit Geduld und Spucke programmiert und gibt sein Bestes.⁣

⁣

🆎 𝗞𝘂𝗿𝘇 𝗴𝗲𝘀𝗮𝗴𝘁: Irgendwo zwischen Opening-Bell und Schluss-Glocke klingelt es öfter als man denkt.⁣

⁣

𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿, 𝗱𝗮 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝘄𝗮𝘀!⁣

Mehr Infos im Profil hier auf wikifolio⁣ mehr anzeigen