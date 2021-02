Siliconboy

Ich handle seit ca. 1 Jahr mit Wertpapieren. Meine ersten Erfahrungen habe ich mit CFD-Trading im Forex Bereich gesammelt, was sich jedoch als sehr Zeitaufwändig herausgestellt hat. Aus diesem Grund handele ich mittlerweile nur noch mit Aktien, Anleihen und Optionsscheinen auf Monatsbasis. Gemessen am Zeitaufwand-Rendite-Verhältnis verspricht diese Art des Wertpapierhandels, dass für mich (subjektiv) angenehmste Erlebnis. Ich denke, dass der derzeitige Bullenmarkt der 2010er aufgrund von Inflation und einer hohen Staatsverschuldungsquote in den 2020er Jahren enden wird bzw. wir nicht mehr die selben Renditen in den nächsten 10 Jahren sehen werden. Meine Handelsideen basieren grundsätzlich nur auf dem gängigen Research, der in den entsprechenden Journalen der Finanzliteratur veröffentlicht wird. Ziel aller Handelsideen ist die Erreichung eines besseren Risiko-Rendite-Verhältnis gegenüber dem klassischen Buy-and-Hold eines breitgestreuten (z.B. MSCI World, S&P500) Indexfonds. Generell bin ich ein großer Anhänger der Trendfolge auf Monatsbasis und von Black Swan Portfolios. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre