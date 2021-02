Black Swan Defensiv

Handelsidee

Grundsätzlich soll der Schwerpunkt auf ein defensives langfristiges Black Swan Portfolio liegen. Die Verteilung der verschiedenen Assetklassen wird hierbei -auf Basis von Trends- dynamisch gesteuert. Als Instrumente zum Handel der verschiedenen Assetklassen werden Aktien, Anleihen, ETF's und Optionsscheine gewählt. Das Wikifolio ist hierbei zu mind. 10 % in Optionsscheine, max. 50 % in Anleihen und max. 50 % in defensive Aktien des grundätzlichen Bedarfs(z.B. defensive Konsumaktien, Gesundheitswesen) investiert. Der maximale Anteil der Optionsscheine liegt bei 30 %. Der maximale Anteil einer einzelnen Aktie/Optionsschein am Gesamtvermögen im Wikifolio darf 5 % nicht überschreiten. Die einzelnen Positionen werden am Ende eines Handelmonats überprüft und entsprechend angepasst.



Das Ziel des Wikifolios soll es sein, den Großteil der Marktbewegungen in Aufwärtsphasen mitzunehmen und gleichzeitig eine Absicherung in Abwärtsphasen zu bieten. Dies soll zu einem attraktiven Risiko/Rendite Verhältnis führen.



Es wird grundsätzlich nur in europäische und amerikanische Basiswerte investiert.



