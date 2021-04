SkylineSurfer

Hallo liebe Community, ich bin 34 Jahre und seit 9 Jahren in der Bankbranche. Meine fachlichen Kenntnisse ziehe ich aus meiner Bankkaufmann-Lehre, meinem Fachwirt und weiteren Zusatzqualifikationen. Ich war zunächst ein paar Jahre als Vermögensberater bei einer kleinen Bank tätig und in den letzten 4 Jahren war ich Relationship Manager bei einer großen europäischen Bank mit großem Kapitalverwaltungsgeschäft. Auch privat bin ich an der Börse aktiv und vermehre mein Geld in einem breit diversifiziertem Portfolio äußerst erfolgreich. Pfeiler dieses Erfolges waren in den letzten Jahren eine höhere Gewichtung an Technologie-Aktien. Die diesjährige Korrektur habe ich genutzt um Technologiewerte nochmals aufzustocken. Ich persönlich habe eine sehr langfristige Strategie und setze lieber auf die Langfrist Chancen von Tech-Aktien und kaufe diese lieber mit Discount ein, als im großen Stil meine Old-Economy Titel aufzustocken. Ich freue mich auf mein erstes Wikifolio und werde dann auch täglich Zeit investieren, da ich seit diesem Jahr mehr Zeit zur Verfügung habe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre