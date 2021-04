Zukunftsaktien - Tech und Growth

Handelsidee

Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, stoßen wir auf die Namen großer Milliardäre, die mit neuen oder unbekannten Techniken und Ressourcen Imperien aufbauten. Rockefeller machte sein Geld mit Öl, als man im 19. Jhd. gerade begann Öl als Brennstoff zu nutzen. Etwas früher machten die Vanderbilts ihr Vermögen mit Eisenbahnen. Die neue große Welt USA musste nämlich irgendwie bereist werden. Als weiteres Beispiel von mutigen Investoren kann man z.B. Ford oder Quandt nennen während der Anfangszeit des Automobils.

Im vergangenen Jahrzehnt taten sich auch wieder unzählige neue und unbekannte Technologien auf, die Unternehmen in ihren Geschäftsmodellen anwenden. Einige dieser Tech-Aktien wurden zu den ersten Unternehmen mit Marktkapitalisierung im Billionen Bereich (zB. Amazon, Apple). Wer 2012 10.000 € in Tesla investierte, besitzt heute ca. 1,4 Mio. Diese Unternehmen zählen heute zum Technology Sektor und können in unterschiedlichen Branchen tätig sein. Der Nasdaq 100 (größte Tech Aktien in USA), konnte seinen Anlegern in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt ca. 16% p.a. einbringen, ca. 5% mehr wie der breite S&P 500!

Tech-Aktien können auch in der Zukunft höhere Renditen erzielen als der Markt, da die Digitalisierung voranschreitet und viele Unternehmen eine führende Stellung bei ihrer Technologie haben. Aktien wie Amazon, Alphabet, Tesla und Co. haben ihren Anlegern in der Vergangenheit große Renditen gebracht. Um die High-Performer von morgen zu finden, kann sich ein Blick in die zweite Reihe lohnen.

Dieses Wikifolio soll in jene Aktien aus dem Technology Sektor investieren, die noch relativ am Anfang ihrer Entwicklung stehen und noch deutlich kleiner sind, als die großen (i.d.R. Marktkapitalisierung unter 100 Mrd.). Diese sollen mithilfe fundamentaler Analyse ausgewählt werden und möglichst lange gehalten werden. Aktien werden grundsätzlich nur verkauft wenn sich die fundamentalen Daten ändern und die Einschätzung für die Zukunft sich ins negative verändert. mehr anzeigen