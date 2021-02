Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe somit allein schon in meinem Berufsfeld einiges mit Wertpapieren zu tun. Allerdings hört nach dem Feierabend die Begeisterung nicht auf! Auch in meiner Freizeit gehe ich der Börse nach und informiere mich über allerlei Strategien, Immobilien, finanzielle Bildung, e.t.c. Zur Zeit möchte ich den vorraussichtlich noch mindestens 1 Jahr anhaltenden Aufschwung nutzen um mit der Trendstrategie einen Reibach zu machen! (gerade die Techwerte spielen hier ja gerade eine große Rolle) Die Selektion des Portfolios benötigt einmal wöchentlich einen Check um zu sehen, ob sich etwas nachhaltig geändert hat. Wenn konkreter Handlungsbedarf besteht, können auch schnelle Einzelaktionen erfolgen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre