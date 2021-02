Trendfolge ewig

Handelsidee

"The trend is your friend" - getreu nach diesem Motto möchte ich dieses Wikifolio aufziehen. Dabei wird auf ein recht beständiges und kleines Portfolio Wert gelegt, dass nicht allzuviele Werte haben wird (ca. 10)

Der Plan ist diese aus Marktbeobachtungsgründen ewig zu halten.



Die Cashquote soll möglichst gering sein.

