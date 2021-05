Nach abgeschlossener Banklehrer bei einem Schweizer Finanzinstitut und diverser Aus-/ Weiterbildungen und einem guten track record in den verwalteten Depots, wage ich mich an ein Wikifolio. Seit 2015 bin ich aktiv an der Schweizer sowie geringfügig an internationalen Börsen wie z.B. DAX und Dow Jones am handeln. Mein Kompetenzbereich liegt ganz klar im Schweizer Aktienbereich, darum wird das Wikifolio vollständig aus Schweizer Aktien bestehen. Hinweis zu möglichen Interessenskonflikten: Die Aktien welche behandelt werden können jederzeit vom Trader/Verfasser gehalten werden. Es wird keine Verantwortung für jegliche Verluste in Bezug auf Trades oder Informationenverwertung übernommen. Das Wikifolio und die dazu stehenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste wird abgelehnt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre