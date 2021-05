Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Sell in May and go away ! Dies haben sich viele Anleger Jahr für Jahr auf die Fahne geschrieben. Das wikifolio Swiss Opportunities nutzt in jeder Marktlage Chancen. Wir bilden mit Vifor Pharma die erste kleine Position im Wikifolio. Die drittgrösste Schweizer Pharmaunternehmung hat seit Corona einen schweren Stand, weil Sie den Hauptumsatzträger Ferinject nicht wie gewohnt verkaufen kann. Die Krankenhäuser und Arztpraxen sehen von nicht dringenden Eisen-Behandlungen ab. Wir gehen jedoch von einer Belebung im zweiten Halbjahr aus. Aufgrund der weltweit ansteigenden Anzahl an Personen mit Eisenmangel und dem innovativen Produktportfolio von Vifor kaufen auf momentanem Kursniveau.