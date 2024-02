Alexander Person

Ich bin ein Finanzexperte eines Konzerns, der in seiner Masterarbeit den Erfolg verschiedener Investmentmodelle simuliert hat und das gewonnene theoretische Wissen nun auf Wikifolio umsetzt. Im Rahmen meiner Masterarbeit betrachtete ich den Einfluss von Medienberichterstattung auf die Performance von Medienberichterstattung auf die Performance von über 2,0000 europäischen Aktien über einen Zeitraum von 14 Jahren. Anschließend arbeitete ich in der Managementberatung für Financial Services, unter anderem für einen europäischen Börsenplatz. Inzwischen bin ich in der Finanzabteilung eines Konzernes angesiedelt, meine Leidenschaft ist jedoch immer noch die Analyse von- und der Handel mit Aktien. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre