Momentum Pharma-Biotech-Health

Das Pharma/Biotech/Healthcare Momentum Portfolio ist eine systematische Anlagestrategie, die darauf abzielt, die vielversprechendsten Aktien im Bereich Pharma, Biotechnologie und Healthcare zu identifizieren und von ihrem Momentum zu profitieren. Die Strategie folgt einem klaren und regelmäßigen Prozess, um die Auswahl und Gewichtung der Aktien zu bestimmen. Anlageuniversum: Das Investmentuniversum besteht aus allen Aktien aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Healthcare, die eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Milliarden Euro aufweisen. Dieses Universum wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien den Anforderungen entsprechen. Momentum-Berechnung: Das Momentum jeder Aktie wird anhand der Gewinne oder Verluste berechnet, die in den vergangenen 52 Wochen aufgetreten sind. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um eine angemessene Berücksichtigung der kurz- bis mittelfristigen Performance zu ermöglichen. Portfoliokonstruktion: Die Strategie wählt die 10% der Aktien mit den höchsten Gewinnen in den vergangenen 52 Wochen aus und investiert gleichgewichtet in diese ausgewählten Aktien. Durch diese Methode wird sichergestellt, dass das Portfolio eine ausgewogene Auswahl der vielversprechendsten Aktien im Pharma-, Biotech- und Healthcare-Bereich enthält. Rebalancing: Einmal pro Monat erfolgt ein Rebalancing des Portfolios, bei dem die Aktien gemäß der oben beschriebenen Methode neu ausgewählt und gewichtet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Portfolio stets auf dem neuesten Stand ist und von aktuellen Marktbedingungen profitieren kann. Das Pharma/Biotech/Healthcare Momentum Portfolio bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Stärke und Dynamik des Pharma-, Biotech- und Healthcare-Sektors zu profitieren, indem es gezielt in die vielversprechendsten Aktien mit dem besten Momentum investiert. Die klare und transparente Strategie sowie das regelmäßige Rebalancing machen dieses Wikifolio zu einer attraktiven Opt