Klaus Pampus

Nach reichlich Erfahrungen mit Banken, Fonds und anderen "beratenden" Unternehmen habe ich beschlossen meine Vermögensanlagen selber in die Hand zu nehmen. Infolge meiner Affinität zur Datenverarbeitung, der heutigen fast grenzenlosen Möglichkeiten des Internets und meiner zeitlichen Freiheiten als Rentner, lag es nahe, die Kauf- und Verkaufentscheidungen in Algorithmen zu fassen. Dies hat den Vorteil, dass es nach dem - zunächst heftigen - Aufwand für die Entwicklung der Algos, der zeitliche Aufwand für die tägliche Überprüfung der Investments in Grenzen gehalten wird. Da nunmehr auch Freunde von meiner Vorarbeit partizipieren möchten, bin ich hier mit Wikifolios vertreten. mehr anzeigen

