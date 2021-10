• Wer steht hinter TB Tactical Volatility Trading? Ich darf Sie sehr herzlich auf meinem Wikifolio begrüßen! Mein Name ist Thomas Benesch und ich bin ein leidenschaftlicher, 40-jähriger Trader aus Wien. Böse Zungen – oder meine Ehefrau – könnten behaupten, ich verbringe mehr Zeit auf den Finanzmärkten als mit ihr 😉 Spaß beiseite: Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit den internationalen Finanzmärkten und verfolge diese mit all ihren Höhen und Tiefen. Auf dieser Reise habe ich u. a. die Dot-Com Bubble sowie 9/11, die Lehman-Krise und die Eurozonen-Krise persönlich miterlebt und beschäftige mich seit dem Ausbruch der Corona-Krise im Februar/März dieses Jahres akribisch mit ihren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Privat finde ich in der Zeit mit meiner nahezu engelsgleichen Ehefrau und meinen lieben Freunden oder alleine beim Auspowern im Ausdauer- und Kraftsport meinen mentalen und körperlichen Ausgleich zur Finanzwelt. • Welche beruflichen Stationen und Erfahrungen haben meinen Lebensweg geprägt? Mein Studium der Finanzwissenschaften an einer Fachhochschule in Niederösterreich hat mein Interesse für dieses Metier geweckt. Nach dessen erfolgreichem Abschluss habe ich meine berufliche Laufbahn als Optionshändler bei einer europäischen Großbank in Wien gestartet. Nach eineinhalb Jahren erhielt ich das fantastische Angebot, als Director für diese Bank in Hong Kong tätig sein und das Optionsbuch für den dortigen Standort aufbauen zu dürfen. In den darauffolgenden sieben Jahren zeichnete ich für diese Bank als Director im Bereich Global FX Options in Hong Kong, New York und auch London verantwortlich. In dieser Zeit habe ich vor Ort unglaublich viel gelernt und erlebt. Ganz besonders geprägt hat mich, als nicht einmal 30-jährigen Trader, die Lehman-Krise 2008. Die damals größte Krise der Finanzmärkte hat mir neue Perspektiven des Handels eröffnet und wohl auch bleibende Spuren in meiner Erinnerung an diese surreale Zeit hinterlassen. Wenige Jahre später konnte ich in der Eurozonen-Krise mein erlerntes Handwerkszeug erneut unter Beweis stellen. Mein jetziger Handelsansatz im Umgang mit Volatilitäten am Optionsmarkt wurde von diesen Jahren nachhaltig geprägt. Nach diesen lehrreichen und spannenden sieben Jahren im Ausland wollte ich wieder zurück in meine Heimat Wien und dort neue Bereiche der Finanzwelt erschließen. Ich entschied mich für das finanzielle Herzstück eines jeden Unternehmens: Treasury. Fortan war ich vier Jahre lang im Treasury-Bereich als Unternehmensberater aktiv und verbrachte wieder viel Zeit im Ausland bei meinen Kunden. 2017 entschied ich mich schlussendlich für „festen Boden“ unter den Füßen. Seitdem bleibe ich der Energiebranche treu und bin bei einem internationalen Konzern für alternative Energie am Standort Wien im Risiko-Management und Treasury beschäftigt. Dort verantworte ich hauptberuflich das Management des Marktrisikos. Nebenberuflich nutze ich meine jahrzehntelange Markterfahrung für persönliches Trading und die Entwicklung von Trading-Strategien. Et voilà – hier darf ich Sie nun auf meinem Wikifolio begrüßen! mehr anzeigen

