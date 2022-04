Transformation

An den Kapitalmärkten verfüge ich über etwas mehr als ein Viertel Jahrhundert an Erfahrungen in (fast) allen Assetklassen als privater Investor. Nach dem Abitur, als viele Freunde und Mitschüler einen Beruf lernten, in dem sie möglichst viel Geld verdienen würden, merkte ich, dass ich eigentlich lieber lernen wollte, wie man viel Geld verdient. Aufschwünge und Krisen kommen und gehen an den Börsen und nach dem Regen scheint stets auch wieder die Sonne. Nach der Barings-Bank, der Rußlandkrise - der aus den 1990ern wohlgemerkt, der Dotcom-Krise und dem Neuen Markt samt 9/11, der Bankenkrise, Covid19 und der neuen Rußlandkrise investiere und handele ich heute immer noch und stelle fest, dass das zweifellos im Laufe der Jahre auch verlorene Geld durchaus als Lehrgeld funktionieren kann, wenn man es zulässt. Neben einer größeren Gelassenheit bringt die Erfahrung auch die Möglichkeit Chancen besser zu erkennen und Fehler eher zu vermeiden. Verblüffend ist es auch, Zyklen nicht nur in der Theorie zu kennen, sondern sie aufgrund langer Erfahrung auch (wieder) zu erkennen - ein eindeutiger Vorteil der langen Aktivität an Kapitalmärkten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre