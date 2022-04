Uran - Strahlende Zukunft

Handelsidee

Angesichts der herausfordernden Bemühungen der Industrienationen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, des langwierigen Ausbaus der Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien und der problematischen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen beim Bezug fossiler Brennstoffe in großem Umfang, wird der Kernenergie eine stärkere Relevanz als mittelfristige Brücke für energiearme und gleichzeitig -hungrige Industrienationen attestiert.



Diese Perspektive trifft auf sich stetig reduzierende Lagerbestände der Uranoxid-Erzeuger und ein Preisniveau, auf dem neue Projekte aufgrund mangelnder Rentabilität noch nicht in Betrieb genommen werden. Die gestiegene Aufmerksamkeit auf das Thema ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Uranzyklus an Fahrt gewinnt.



Diese Dynamik soll im Wikifolio durch Investitionen in Major Erzeuger, Minors und Explorer eingefangen werden. Die Aktivität innerhalb des Folios soll eher in Form einer Buy and hold-Strategie umgesetzt werden, wobei "Gelegenheiten" ebenso getradet werden können, wie "Nachrichten". Abhängig von Fortschritten in Projekten werden Positionen umgeschichtet. mehr anzeigen