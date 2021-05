"Engineer at heart, investor by choice" - Langjährige Erfahrung im Investieren und der Evaluierung von Softwarewerten. Aktiv in der Gründung von Software-Startups und Unterstützung als Angel-Investor. Über 20 Jahre Tätigkeit und darauf aufbauendes Verständnis für Deep-Tech im digitalen Technologiesektor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre