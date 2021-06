Handelsidee

"Real man have fabs" - ein Zitat von Jerry Sanders III, Gründer und ehemaliger CEO von AMD, im Hinblick auf die Entwicklung im Silicon Valley in Richtung Chip-design-only, Software- und Internetfirmen weg von halbleiterproduzierenden Unternehmen in den 1990er Jahren. Der Begriff "Fab" ist die Kurzform für Semiconductor Fabrication Facility und bezeichnet ein Halbleiterwerk.



Das Wikifolio fokusiert sich auf die Halbleiterindustrie. Es soll in Unternehmen investiert werden, die:

a. Halbleiter entwerfen,

b. Halbleiter herstellen,

c. Zulieferer für diese beiden genannten Bereiche sind.



Bei der Bewertung der Unternehmen werden neben deren finanziellen Kennzahlen auch deren Stand in Hinblick auf den technologischen Fortschritt bewertet, z.B. inwieweit sind sie in der Lage, die neuesten technologischen Prozesse zu unterstützen bzw. umzusetzen. Hierzu gehören die Leiterbahnbreiten (14 nm, 10 nm, 5nm ...) und Wafergrößen (20 cm - 30 cm Durchmesser).



Die Auswahl der Aktien ist weltweit. Die Aktien sollen langfristig gehalten werden. In Derivate oder Hebelprodukte wird nicht investiert.