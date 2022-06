Warren2022

Ich investiere in Aktien seit ca. 1989 und habe daher schon mehrere Crash mitgemacht. Bisher war der schlimmste Crash der im Jahre 2001/02. Der aktuelle Crash ist noch nicht überstanden. Daher kann ich diesen noch nicht bewerten. Ich bin sehr langfristig orientiert, so dass ich auch in Crashphasen selten verkaufe. Dabei kaufe ich auch in Bärenmarkten regelmäßig (meist über Sparpläne) hinzu. Als Stützen meines Depots sehe ich konservative Titel wie Berkshire Hathaway, Church&Dwight,...... Die aktuelle Lage ist für mich schwer einzuschätzen. Eins ist jedoch sicher, dass jeder Bärenmarkt auch irgendwann endet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre