Deutsche Aktienkultur

In diesem Portfolio investiere ich ausschließlich in deutsche Werte. Dabei werde ich sowohl in DAX Werte als auch in Nebenwerte investieren. Dabei verfolge ich den Ansatz "Buy and hold and check", der glaube ich auf Christian W. Röhl zurückzuführen ist. Mein Vorbild als Investor ist der Altmeister Warren Buffett. Ich habe schon sehr viele Bücher über seine Strategie gelesen. Privat investiere ich schon seit 25 Jahre und habe daher schon viele "Crasherfahrungen" gesammelt. Jeder Crash war für mich eine weitere Lektion.