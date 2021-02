Michael Schmidt

Die Börse hat mich schon immer fasziniert. Es sollten jedoch einige Jahre vergehen bis ich mein erstes Buch über Investieren in den Händen hielt. The Intelligent Investor von Benjamin Graham, dem Vater des Value Investings. Nun hatte es mich gepackt und es kam immer mehr Literatur dazu. Von Warren Buffet über Seth Klarman, Peter Lynch, Susan Levermann bis hin zu Ken Fisher verschlang ich alles was ich in die Finger bekam. 2016 wurde ich dann das erste mal an der Börse aktiv und mein Investmentstil zog mich immer mehr in Richtung GARP Investing (Growth At a Reasonable Price). Dieses Jahr habe ich mich dazu entschlossen bei Wikifolio ein Dach Wikifolio zu erstellen, ein eigenes Portfolio könnte aber in Zukunft folgen ;) mehr anzeigen

