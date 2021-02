ZIPYS FINEST - Blockchain

Handelsidee

Anlageuniversum:

Dieses Wikifolio soll in alle möglichen Werte zum Thema Blockchain investieren können.

Hauptziel ist es in Blockchain Technologien mit disruptivem Potential zu investieren, die heute schon einen Use-Case haben oder zumindest ein sehr hohes Potential aufweisen, sich in Zukunft dorthin zuentwickeln.



Geplanter Anlagehorizont:

überwiegend mittel-langfristig.



Entscheidungsfindung:

Käufe und Verkäufe sollen in der Regel auf Basis fundamentaler Analysen getroffen werden. Einstiegs-, Austiegspunkte können durch Technische Analyse untersützt werden.



Da es sich hier um eine disruptive Technologie in ihren Kinderschuhen handelt, sollte jedem bewusst sein, dass kurzfristige Schwankungen bis zu 40% keine Seltenheit sind. Investiert also bitte nur Beträge die ihr für ca. 3 Jahre nicht braucht, um bei größeren Schwankungen nicht am Tief verkaufen zu müssen. Jedem Einsteiger empfehle ich die DCA Strategie (Sparplan), so kann man sich bei größeren Rücksetzern über günstigere Einkaufspreise freuen, das hilft vor allem Anfängern, die richtige Investment Mentalität von Beginn an aufzubauen. Disruptive Technologien brauchen ca. 2 Generationen um seine Vorgänger vollständig abzulösen. Hierbei handelt es sich also um eine Langfristige Investition in die Zukunft. mehr anzeigen