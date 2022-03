Wie alles begann

Und eines Tages fiel Kern ein innovatives Finanzprodukt auf, das den geprüften Börsenhändler überraschte und begeisterte. Es kam aus dem Hause Lang & Schwarz, ansässig in Düsseldorf. Kern ersuchte um einen recht spontanen Termin mit Vertretern der Gesellschaft – und bekam ihn. Nach dem Treffen in Düsseldorf hatte Kern einen Partner, der auf Basis der fiktiven Musterdepots von wikifolio.com Indizes berechnen und auf diese Endlos-Indexzertifikate emittieren, sie an der Börse Stuttgart listen und zudem selber als Handelsplatz fungieren kann. Seit 2012 kann man so wikifolio-Zertifikate handeln. Und zwar grundsätzlich bei jeder Bank.