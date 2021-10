Guidants ist die personalisierbare Investment- und Analyseplattform der BörseGo AG, den Machern des Finanzportals GodmodeTrader. Mit ihr können Anleger und Trader die Märkte beobachten, charttechnisch und fundamental analysieren und mit Experten sowie untereinander diskutieren. Ist die Investmententscheidung getroffen, kann der Nutzer direkt über die Multi-Brokerage-Plattform bei den angebundenen Brokern handeln.

Guidants ist in der Basisversion kostenlos und soll so zur Demokratisierung von Börseninformationen beitragen: Jeder – vom Privatanleger bis zum Vermögensverwalter oder Finanzberater – kann mit der Plattform an den Märkten wie ein Profi agieren.